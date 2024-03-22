Москва, 22 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Центробанк находится в постоянной готовности к усилению антироссийских санкций Запада, прорабатывая различные варианты для обеспечения функционирования финансовой инфраструктуры страны. Об этом 22 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Извесятия/Константин Кокошкин

«Мы находимся в состоянии постоянной готовности к возможному усилению санкций, в том числе на инфраструктуру, рассматриваем разные варианты вместе с биржей, чтобы обеспечить функционирование нашей инфраструктуры», — сказала она.

По словам главы Центробанка, такого рода меры предварительно обсуждают перед введением.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта «Известия» со ссылкой на источники сообщили, что ряд крупных китайских банков перестал принимать платежи в юанях из России. По словам экспертов, это произошло на фоне ужесточения антироссийских санкций и давления со стороны США. При этом отмечалось, что расчёты между Россией и Китаем не прекратятся, так как для этого есть альтернативные варианты взаимодействия.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что давление Запада не повлияет на экономические отношения Москвы и Пекина благодаря высокому уровню их развития. По его словам, такие вещи создадут определённые проблемы, однако не станут преградой для дальнейшего развития торгово-экономических отношений двух стран.