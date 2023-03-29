Москва, 29 марта, 2023, 21:43 — ИА Регнум. Убыток Центробанка в 2022 году составил 721,7 млрд рублей, такие сведения содержатся в опубликованном 29 марта отчете регулятора за минувший год.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Указанный показатель — в 27 раз больше, чем в 2021 году, тогда убыток составил 26,3 млрд рублей.

Большая часть убытка (53%) была вызвана продажей акций банка «Открытие» и внесением акций Московского индустриального банка в виде взноса в имущество Агентства по страхованию вкладов.

Также значительная часть убытка (315 млрд рублей) была получена из-за нереализованной переоценки долговых обязательств иностранных эмитентов.

Как сообщалось ранее, в отчете регулятора за 2022 год также было объяснено, почему Центробанк сохранял часть резервов России в долларах и евро. Полностью отказаться от вложений в эти валюты было невозможно из-за того, что они продолжали использоваться в финансовой системе России.