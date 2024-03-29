Москва, 29 марта, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Правительство надеется, что повреждённое на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Нижегородской области оборудование восстановят в России в течение одного-двух месяцев. Об этом 29 марта заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

Антон Денисов / РИА Новости

«Работа идёт, соответствующее оборудование производится. Мы надеемся, что в течение одного-двух месяцев уже будет восстановлено», — сказал Новак.

Он уточнил, что восстановление оборудования происходит в России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 января на Нижегородском НПЗ «Лукойла» временно остановили работу одной установки в связи с инцидентом. В компании отметили, что специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия.