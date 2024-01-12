Москва, 12 января, 2024, 18:15 — ИА Регнум. На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) «Лукойла» в Нижегородской области временно остановили работу одной установки. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе компании.

«В связи с инцидентом на технологической установке ООО «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» её работа временно остановлена», ― говорится в сообщении.

В компании также добавили, что специалисты прилагают усилия для скорейшего восстановления нормального производственного режима предприятия.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» ― одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России, которое выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов: автомобильное, авиационное и дизельное топливо, нефтебитумы, парафины и другую продукцию.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января в связи с забастовками фермеров приостановили работу одного из заводов компании Volkswagen в Германии. Митингующие в качестве протеста против мер правительства, предпринятых в связи с экономией бюджета, заблокировали ряд автотрасс тракторами. Подъезды к заводу Volkswagen в нижнесаксонском Эмдене оказались перекрыты, и сотрудники не смогли добраться до места работы.

25 декабря автопроизводитель Daihatsu приостановил работу всех своих заводов на территории Японии. На такой шаг компания пошла после скандала с фальсификацией данных краш-тестов. Неясно, когда компания возобновит производство, которое, как ожидается, приостановят как минимум до конца января.