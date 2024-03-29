Москва, 29 марта, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Более 80% россиян доверяют президенту России Владимиру Путину, следует из опроса, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Михаил Метцель / POOL / РИА Новости Владимир Путин

Так, главе государства доверяют 80,7% россиян, в то же время к нему отсутствует доверие у 15,8% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,6% опрошенных, не доверяют — 17,8%.

Кроме того, 78,9% опрошенных одобряют деятельность Путина, 13,8% — не одобряют. 54,7% россиян одобряют деятельность Мишустина, не одобряют — 8,8%.

Опрос был проведён с 18 по 24 марта 2024 года, в нём приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

Как передавало ИА Регнум, согласно опросу, проведённому фондом «Общественное мнение» (ФОМ), большинство (84%) граждан России скорее хорошо оценивают работу президента страны Владимира Путина, столько же — 84% — доверяют ему.

21 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что практически все россияне поддерживают линию президента Владимира Путина, а тех, кто выступает против, очень мало.