Москва, 26 марта, 2024, 02:25 — ИА Регнум. Практически все россияне поддерживают линию президента Владимира Путина, а тех, кто выступает против, очень мало. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 21 марта в интервью изданию «Аргументы и факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Тех, кто открыто встал на путь охаивания страны, на путь поддержки киевского режима, кто провоцирует вражду, их немного», — сказал Песков.

Он напомнил о результатах прошедших выборов, на которых Владимир Путин получил беспрецедентную поддержку россиян. За действующего президента отдали голоса 87,28% избирателей при явке в 77,49%. Это 67,6% всех избирателей в стране.

«Практически всё общество согласно с линией Путина. Те, кто против, они тоже есть. Но это такой, знаете, осколок общества, их очень мало. И не нужно преувеличивать это количество», — добавил пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, после выборов Владимир Путин поблагодарил сограждан за доверие. Президент пообещал сделать всё зависящее от него для оправдания этого доверия. Он добавил, что власти выполнят всё необходимое для реализации нацпроектов и программ, объявленных в послании Федеральному собранию.

По данным опроса ВЦИОМ 22 марта, 81% россиян доверяют Владимиру Путину на посту президента. В ходе опроса респонденты рассказали и о доверии другим представителям российской власти.