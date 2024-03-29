Душанбе, 29 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Сотрудники государственного комитета национальной безопасности Таджикистана в городе Вахдат задержали девять человек, которых подозревают в связи с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

VASHGIRD Город Вахдат

«Все девять человек были задержаны в понедельник в городе Вахдат и доставлены в столицу Душанбе», — говорится в материале.

Кроме того, задержанных подозревают в связи с «Исламским государством» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, террористический акт в Красногорске в ТРЦ «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики открыли огонь по посетителям. Людей расстреливали в упор, не давали им покинуть здание. Также террористы подожгли концертный зал. Часть людей погибла при пожаре.

29 марта в Центре медицины катастроф сообщили, что число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 382 человек.

Число погибших в результате теракта увеличилось до 144 человек.

Среди них и участник специальной военной операции, который приехал в отпуск, полковник спецназа Главного управления Генштаба России Тимур Мясников.

Директор ФСБ Александр Бортников отметил, что информация, полученная от задержанных по делу о теракте, подтверждает украинский след. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.

По данным Следственного комитета России, исполнителям теракта поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины.