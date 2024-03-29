Москва, 29 марта, 2024, 13:50 — ИА Регнум. В больнице умер пациент, пострадавший при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле» и находившийся в крайне тяжёлом состоянии, сообщил 29 марта министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Дарья Драй ИА Регнум

«К сожалению, умер в больнице ещё один пациент, получивший тяжёлые огнестрельные ранения и находившийся в крайне тяжёлом состоянии. Врачи боролись за его жизнь и сделали всё возможное. Хотел бы выразить соболезнования родным и близким», — сказал Мурашко.

Число погибших в результате теракта увеличилось до 144 человек.

К настоящему времени в стационарах остаются 69 пострадавших в теракте (в том числе один человек — в крайне тяжёлом состоянии), 98 пострадавших выписаны из больниц, отметил также министр.

Как передавало ИА Регнум, террористы атаковали «Крокус Сити Холл» вечером 22 марта. Вооружённые люди открыли огонь по посетителям. Пострадали 382 человека, проинформировали в Центре медицины катастроф.

Силовики задержали 12 участников теракта, в том числе четверых исполнителей. Исполнителям и пособникам были предъявлены обвинения. Президент Владимир Путин заявил, что теракт в «Крокус Сити Холле» был осуществлён руками радикальных исламистов, но Россию интересует, кто является его заказчиком. Информация, полученная от задержанных, подтверждает украинский след в теракте, рассказал ранее директор ФСБ Александр Бортников. Он подчеркнул, что исламисты не смогли бы сами подготовить теракт в «Крокусе», им помогали.