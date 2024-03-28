Москва, 28 марта, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» поступили значительные суммы денег и криптовалюты с Украины. Данными об этом располагает Следственный комитет, говорится в опубликованном 28 марта сообщении ведомства.

Сергей Фадеичев/ТАСС Фаридуни Шамсидин, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», в Басманном суде

В отчёте, представленном председателю СК Александру Бастрыкину, следственная группа указала, что террористы действовали по тщательно подготовленному плану и при финансовой поддержке организаторов преступления.

«В распоряжении следствия имеются подтверждённые данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — отметили в СК.

Доказательства связи исполнителей с украинскими националистами получены в ходе работы с задержанными, исследовании изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях. Кроме того, задержан ещё один подозреваемый, задействованный в финансировании теракта.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске вооружённые люди ворвались в здание концертного зала «Крокус Сити Холл имени Муслима Магомаева», открыли огонь по людям, а потом подожгли помещения. В обновлённом списке погибших — 143 человека. По данным центра медицины катастроф на 27 марта, число пострадавших выросло до 360 человек. В больницах Московского региона остаются 74 пострадавших.

Официальных версий по теракту пока никто не высказывал, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее были задержаны 11 подозреваемых, в том числе четверо непосредственных исполнителей теракта и четверо их пособников.