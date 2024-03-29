Москва, 29 марта, 2024, 14:53 — ИА Регнум. Россия не намерена принимать участие в конференции по Украине, о которой говорил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом 29 марта заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Россия не намерена принимать участие в такой конференции. «Формула Зеленского» — это алхимия», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Ранее Кулеба заявил, что переговоры Москвы и Киева могут пройти между вторым и третьим «мирными саммитами» в Швейцарии, где будет обсуждаться так называемая «формула мира» Зеленского, причём и переговоры тоже якобы будут основываться на указанной «формуле», которая может быть скорректирована в ходе обсуждения без представителей Москвы.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что слова Кулебы противоречат ранее введённому Зеленским запрету на переговоры с Москвой. Он подчеркнул, что для России неприемлемы какие-то правила, которые кем-то выработаны и которым якобы нужно следовать.

Захарова ранее заявляла, что Россия не примет участия в конференции по Украине в Швейцарии, даже если получит официальное приглашение. Проведение форума в предложенном формате лишено смысла, поскольку его предполагается посвятить продвижению «формулы Зеленского», сказала она. К тому же Швейцария едва ли может служить площадкой для миротворческого саммита, ведь это предполагает нейтральный статус, который Берн уже утратил, отметила Захарова.