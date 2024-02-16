Санкт-Петербург, 16 февраля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Пассажир самолёта авиакомпании «Северсталь», из-за ухудшения самочувствия которого борт экстренно сел в Санкт-Петербурге, скончался. Рейс следовал из Калининграда в Петрозаводск, сообщила пресс-служба авиапредприятия.

Илья Тимин / РИА Новости

«15 февраля 2024 года рейс авиапредприятия «Северсталь» Калининград — Петрозаводск произвёл экстренную посадку на запасном аэродроме Пулково (Санкт-Петербург) по причине резкого ухудшения самочувствия пассажира. Бригада скорой помощи, ожидавшая посадки борта, после проведения реанимационных действий констатировала смерть», — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

По сообщению пресс-службы компании, экипаж действовал строго по инструкции. Сам борт после оформления всех необходимых процедур вылетел из Пулково в Петрозаводск по изначальному маршруту 15 февраля в 18:43, добавили в «Северстали».

Как сообщало ИА Регнум, в московском аэропорту Шереметьево при досмотре ручной клади одного из пассажиров сотрудники обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, сообщили в пресс-службе воздушной гавани. К пункту досмотра вызвали правоохранителей и взрывотехников. Пассажиров и сотрудников аэропорта оперативно перенаправили на другой вход в терминал. При проверке оказалось, что подозрительный предмет — зажигалка в виде аналога боевой ручной гранаты.

Ранее в этой же воздушной гавани самолёт с пассажирами зацепил самоходный трап при рулении. Воздушное судно совершило посадку в Москве, но во время парковки на высадку пассажиров произошёл инцидент. Когда тягач буксировал борт на стоянку, самолёт зацепил крылом автотрап. Пострадавших нет. Самолёту после произошедшего потребовался серьёзный ремонт.