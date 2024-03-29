Москва, 29 марта, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Страна, которая проводит Олимпийские игры, ответственна за безопасность спортсменов. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 29 марта журналистам.

Global Look Press/Emeric Fohlen/ZUMAPRESS.com

Он прокомментировал рекомендации спецслужб Франции отказаться от церемонии открытия Игр в Париже из-за угрозы терактов, а также ответил на вопрос, предпримет ли Россия дополнительные меры для безопасности российских атлетов, которых допустили к Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Нет. Таких возможностей здесь нет, собственно, по правилам МОК, страна, которая проводит Олимпиаду, ответственна за обеспечение безопасности», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что Россия прошла через этот очень ответственный, сложный и объёмный участок работы, когда проводилась Олимпиада в Сочи. Сочинская Олимпиада, как признало руководство Международного Олимпийского комитета (МОК), была одной из лучших зимних Олимпиад в истории, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, главное управление внутренней безопасности Франции (DGSI) сочло небезопасным планируемый формат речного парада на открытии Олимпиады. Спецслужба предупредила о риске «возвращения массового терроризма» в страну, угрозе одиночных терактов с использованием автомобилей или огнестрельного оружия.

Посол России во Франции Алексей Мешков предупредил туристов из России, желающих посетить Олимпийские игры, о рисках непредвиденных инцидентов и ограниченных возможностях получить помощь. По его словам, французские власти создают препятствия для работы и перемещения российских дипломатов на период Олимпиады в Париже.

МОК запретил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Олимпийских игр в июле 2024 года в Париже. Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд заявил, что медали, которые они получат, не будут учитываться ни в одной из турнирных таблиц. К Играм-2024, по его словам, допустили 12 российских и семь белорусских спортсменов, согласившихся выступать под нейтральным флагом. По мнению экспертов, на Олимпиаду могут квалифицировать ещё 36 атлетов из России и 22 из Белоруссии.