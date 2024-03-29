Хайнань, Китай, 29 марта, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Россию необходимо вернуть в европейскую семью. Об этом заявил бывший заместитель министра экономического развития Италии Микеле Джерачи в ходе Боаоского азиатского форума (БАФ) на Хайнане.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что такого мнения придерживаются в его политической партии «Индипенденца».

«Необходимо вернуть Россию в европейскую семью и продолжать наращивать сотрудничество на евразийском пространстве», — рассказал он корреспонденту ТАСС.

Итальянский политик пояснил, что антироссийские санкции Запада наносят большой ущерб Италии. Для неё торгово-экономическое сотрудничество с Россией — не выбор, а необходимость, подчеркнул он.

«Могу сказать, что Италия и Россия всегда поддерживали очень хорошие торговые отношения, у нас большой потенциал. Санкции в отношении РФ, введенные Евросоюзом и Италией, вредят итальянской стороне больше, чем российской», — добавил Джерачи.

Также он отметил, что итальянский и российский народы — «очень хорошие друзья с общими культурными ценностями».

Кроме того, по словам экс-замминистра, в новом многополярном мире Риму следует проводить открытую политику, укреплять контакты с государствами Азии и Африки.

«Иначе у итальянской экономики нет шансов», — резюмировал политик.

Как передавало ИА Регнум, политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович заявил, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением, тем более что США сами толкнули другие страны к выстраиванию альтернативных торгово-экономических отношений.

По словам Мендковича, даже на Западе уже признали — Россия очень эффективно справилась с внешним давлением. Например, западная пресса включила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину в рейтинг разрушителей санкций за то, что она смогла предотвратить экономическую катастрофу России в результате действий США и их союзников.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что экономика России в 2023 году росла темпами выше мировой, опережая в том числе страны «Группы семи».

Также глава государства заявил, что недоброжелатели России не достигли своих целей по изоляции РФ. Россия переживает особое время, качественно меняется изнутри, становится более самодостаточной, суверенной и уверенной в себе.

Кроме того, Путин подчеркнул, что за январь 2024 года российская экономика выросла на 4,6%.