Москва, 29 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. В Казахстане окончательно поняли, что Россия будет освобождать Одесскую и Харьковскую области, поэтому посольство этой страны и рекомендовало своим согражданам покинуть эти регионы. Такое мнение 29 марта корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов.

ТАСС/ EPA/SEDAT SUNA

«Скорее всего, в Казахстане окончательно поняли, что Россия будет освобождать Одесскую и Харьковскую области, так же как и другие территории. В Казахстане пришли к выводу, что цели и задачи России расширились, в том числе после террористического акта в «Крокус Сити Холле». Эта рекомендация посольства Казахстана является хорошей новостью для граждан России, поскольку они тоже уверены в том, что Одессу, Харьков и другие города нужно возвращать в русский мир. Также нужно отрезать Украину от Чёрного моря», — отметил эксперт.

Он добавил, что Россия увеличивает темпы наступления. В Харькове уничтожаются центры базирования украинской армии, город обесточен. В Одессе российские военнослужащие также поражают склады с боеприпасами ВСУ, там тоже наблюдаются перебои с электроэнергией.

Как передавало ИА Регнум, посольство Казахстана в Киеве обратилось к согражданам с призывом выехать из Одесской и Харьковской областей в силу небезопасного там нахождения. В дипмиссии пояснили, что на этих территориях растёт напряженность, ситуация с безопасностью не стабильна. Граждан Казахстана призвали в случае воздушной тревоги не игнорировать её, а следовать в укрытие.

Президент России Владимир Путин 25 января заявил, что целями спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации на Украине являются защита людей и самой России от угроз, попытки создать которые наблюдаются на прилегающих исторических российских территориях.

Российский лидер 28 марта заявил, что Россия решит все свои задачи в рамках специальной военной операции и обеспечения безопасности в новых регионах.

Ранее глава государства заявил, что не Россия начала конфликт на Украине, но она сделает всё, чтобы его закончить. Путин также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявлял, что для безопасности России необходимо освободить города Харьков и Одессу.