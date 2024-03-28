Москва, 28 марта, 2024, 19:40 — ИА Регнум. Россия решит все свои задачи в рамках специальной военной операции и обеспечения безопасности в новых регионах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Александр Погожев ИА Регнум

«Ясно, что сейчас на первом месте в новых регионах стоит вопрос безопасности», — сказал президент.

Путин добавил, что днём ранее на встрече с пилотами вертолётов в Тверской области он ещё раз убедился, что Россия решит все свои задачи в обеспечении безопасности страны.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе Путин заявил, что Россия защитит суверенитет и безопасность граждан.

Глава государства тогда отметил, что не Россия начала конфликт на Украине, но она сделает всё, чтобы его закончить.

Путин также подчеркнул, что Россия сделает всё, чтобы искоренить нацизм и решить задачи специальной военной операции.

В январе Путин на встрече со студентами Санкт-Петербургского морского технического университета заявил, что спецоперацию на Украине начали для защиты интересов России, никаких других мотивов не было. Президент напомнил, что геополитический противник России совершил госпереворот и начал физически истреблять тех, кто готов был выстраивать нормальные отношения с Россией.

Президент России 26 января также выразил уверенность в достижении всех целей спецоперации на Украине.