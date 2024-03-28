Астана, 29 марта, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Посольство Казахстана в Киеве обратилось к согражданам с призывом выехать из Одесской и Харьковской областей в силу небезопасного там нахождения.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

В дипмиссии пояснили, что на этих территориях растёт напряженность, ситуация с безопасностью не стабильна. Граждан Казахстана призвали в случае воздушной тревоги не игнорировать её, а следовать в укрытие.

«Посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — написали в Telegram-канале дипломатического ведомства.

При этом казахстанцам советуют для выезда с Украины в Казахстан воспользоваться двумя наземными маршрутами — через Польшу или Молдавию, а далее авиаперелётом.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине в ночь на 29 марта взрывы прогремели в Киевской области, Черкассах, а также в Каменском, Павлограде и Днепропетровске.

По данным министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена в десяти областях.

Киевская областная военная администрация сообщила, что в регионе работает система ПВО.

Поздним вечером 27 марта взрывы прогремели в Одесской области.

Третий и четвертый взрывы прозвучали ночью 28 марта в Харькове, также был слышен взрыв в Днепропетровске.

22 марта российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожным узлам, арсеналам, местам дислокации формирований ВСУ и иностранных наёмников.