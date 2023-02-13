Грозный, 13 февраля, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Для безопасности России необходимо освободить города Харьков и Одессу, заявил в интервью программе «60 минут» на телеканале «Россия 1» глава Чечни Рамзан Кадыров.

Таисия Боршигова/ТАСС Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров

«Одессу, Харьков надо забрать, и потом в последующем вот так обезопасить наше государство», — сказал он.

Ранее он утверждал, что Вооружённые силы России могут дойти до Киева и освободить его, если будет соответствующий приказ президента Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года Кадыров заявлял о том, что все города на харьковском направлении будут возвращены обратно.

Читайте также: Кадыров назвал судьбу Гитлера лучшим исходом для Зеленского