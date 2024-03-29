Симферополь, 29 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону перед отправкой войск на Украину необходимо вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, навсегда оставшихся на кладбище в Севастополе. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Церемония перезахоронения французских солдат, погибших в боях Крымской войны

Он напомнил, что такой «опыт у французов имеется». Так, во время Крымской войны французы лишились десятков тысяч своих сограждан, а на одном только Французском кладбище в Севастополе покоятся до 28 тысяч солдат и офицеров, «посланных на убой Наполеоном III».

«Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов, но не сомневаюсь, что и для них в нашей земле место найдётся», — сказал он «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, Макрон на фоне провалов ВСУ с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину. По его словам, Париж сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

На фоне высказываний президента Франции верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель призвал не пугать жителей Европы, поскольку Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс.

По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президент Франции заговорил об отправке войск на Украину, чтобы понравиться США и спровоцировать союзников по Североатлантическому альянсу.

Президент России Владимир Путин 29 февраля отметил, говоря о прозвучавших на Западе призывах направить войска НАТО на территорию Украины, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.