Киев, 28 марта, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Все жители Украины должны быть готовы к тому, что будут задействованы в ВСУ. Об этом заявила глава львовского центра рекрутинга военных Галина Псикорская, слова которой приводит французская радиостанция Franceinfo.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам Псикорской, военные действия на Украине продолжаются и в ближайшее время не закончатся.

«Украинцы должны понимать, что они все так или иначе будут задействованы в Вооружённых силах Украины», — добавила она.

Вместе с тем радиостанция отмечает, что на территории Украины вскоре начнут работать по меньшей мере 27 рекрутинговых центров.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков сообщил, что внесённый в Верховную раду Украины законопроект о мобилизации предусматривает возможность призыва в ряды ВСУ с 18 лет.

Разумков отмечал, что, если гражданин пройдёт к указанному возрасту базовую военную подготовку, он получит военно-учётную специальность, будет поставлен на учёт и сможет быть мобилизован.

Законопроект о мобилизации был принят Верховной радой в первом чтении 7 февраля. Согласно проекту, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны будут самостоятельно завести электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста, а также всегда иметь при себе военный билет. Предполагалось, что возраст мобилизации будет снижен с 27 до 25 лет. Ожидается, что число оснований для получения отсрочки от призыва будет сокращено.

С заявлениями о необходимости массовой мобилизации в ряды ВСУ выступали многие западные руководители и эксперты. В частности, к дополнительной мобилизации призывал киевский режим глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, а бывший начальник генштаба армии Польши генерал Раймонд Анджейчак отмечал, что ВСУ для успешного противостояния с Россией не хватает 10 миллионов бойцов.