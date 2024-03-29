Севастополь, 29 марта, 2024, 04:14 — ИА Регнум. Днём 28 марта у побережья Севастополя упал военный самолёт. Информацию об инциденте подтвердил губернатор города Михаил Развожаев.

Кадр из видео

«В море упал военный самолёт. <…> Пилот катапультировался. Его подобрали спасатели Спасательной службы Севастополя на расстоянии двухсот метров от берега. Его жизни ничего не угрожает», — написал Развожаев в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что украинские паблики опубликовали много разной информации. Гражданские объекты не пострадали, подчеркнул Развожаев.

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По данным Telegram-канала «112», около Севастополя потерпел крушение, предположительно, Су-27.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 марта Севастополь подвергся ракетной атаке, российские военные сбили более десяти ракет. В результате атаки один мирный житель погиб. Ещё четыре человека получили ранения.

Развожаев сообщил, что пять из шести пассажирских морских катеров получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Севастополь.

Российские военные 23 марта отразили массированную атаку на Севастополь. ВС России сбили более 10 украинских ракет, но одна из них попала в офисное здание в районе улицы Руднева, осколки другой попали в пятиэтажку, из-за чего местная жительница получила осколочное ранение руки, ещё один осколок попал в дом по улице Гранатной.