Севастополь, 23 марта, 2024, 23:49 — ИА Регнум. Российские военные отражают массированную атаку на Севастополь, в небе над городом сбили более десяти ракет. Об этом сообщил 23 марта в своём Telegram-канале глава города Михаил Развожаев.

Светлана Иванова ИА REGNUM

«Наши военные отражают массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше 10 ракет. Ракетная атака продолжается», — написал губернатор.

Он уточнил, что одна ракета попала в офисное здание в районе ул. Руднева. Развожаев отметил, что уровень повреждений выясняется.

Кроме того, осколки сбитой ракеты попали в пятиэтажный дом в районе ул. Батумской. В результате этого одна женщина получила осколочное ранение руки.

Также осколок попал в дом по ул. Гранатной. В обоих случаях оказалась повреждена газовая труба. На улице Юхарина Балка фрагменты ракеты упали на проезжую часть.

Ещё один осколок попал в дом в районе Качинского шоссе, а на ул. Матроса Кошки отключилась линия электропередачи. На место выехала аварийная бригада.

Губернатор добавил, что все службы города работают в усиленном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Михаил Развожаев написал о том, что в Севастополе действует режим воздушной тревоги. После этого в городе задействовали средства противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером 23 марта в Белгороде и Белгородском районе также объявили режим ракетной опасности. Утром 23 марта Старооскольский и Чернянский районы Белгородской области подверглись атаке дронов ВСУ. В результате нападения в Чернянском районе погиб один мирный житель и ещё два человека пострадали.