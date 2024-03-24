Севастополь, 24 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Пять из шести пассажирских морских катеров получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом 24 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«У пяти выбиты стёкла. Один катер сейчас работает на основной линии «Графская пристань — Северная сторона». В течение дня в повреждённых катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию», — написал он в Telegram-канале.

Повреждения, по словам главы города, получил и наземный транспорт, в частности три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус. Управляющие компании Севастополя совместно с оперативными службами и работниками муниципалитетов уже начали подомовой обход для оценки произведённого ущерба.

Как передавало ИА Регнум, о том, что российские военные отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил 23 марта глава города Михаил Развожаев. По его сведениям, ВС России сбили более 10 украинских ракет, но одна из них попала в офисное здание в районе улицы Руднева, осколки другой попали в пятиэтажку, из-за чего местная жительница получила осколочное ранение руки, ещё один осколок попал в дом по улице Гранатной.

Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, уничтожив два украинских самолёта Су-24, бивших ночью 24 марта по Севастополю. Минобороны эту информацию не подтверждало.