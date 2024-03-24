Пять пассажирских катеров получили повреждения при атаке ВСУ на Севастополь
Развожаев: пять пассажирских катеров повреждены при атаке ВСУ на Севастополь
Севастополь, 24 марта, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Пять из шести пассажирских морских катеров получили повреждения при ночной атаке ВСУ на Севастополь. Об этом 24 марта сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«У пяти выбиты стёкла. Один катер сейчас работает на основной линии «Графская пристань — Северная сторона». В течение дня в повреждённых катерах будут менять стекла, по мере восстановления они будут выходить на линию», — написал он в Telegram-канале.
Повреждения, по словам главы города, получил и наземный транспорт, в частности три пассажирских автобуса, 13 школьных автобусов и один троллейбус. Управляющие компании Севастополя совместно с оперативными службами и работниками муниципалитетов уже начали подомовой обход для оценки произведённого ущерба.
Как передавало ИА Регнум, о том, что российские военные отражают массированную атаку на Севастополь, сообщил 23 марта глава города Михаил Развожаев. По его сведениям, ВС России сбили более 10 украинских ракет, но одна из них попала в офисное здание в районе улицы Руднева, осколки другой попали в пятиэтажку, из-за чего местная жительница получила осколочное ранение руки, ещё один осколок попал в дом по улице Гранатной.
Позднее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удар по аэродрому Мартыновка в Николаевской области, уничтожив два украинских самолёта Су-24, бивших ночью 24 марта по Севастополю. Минобороны эту информацию не подтверждало.