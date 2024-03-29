Хмельницкий, Украина, 29 марта, 2024, 03:35 — ИА Регнум. В западной части Украины, в Хмельницкой области, на фоне воздушной тревоги в ночь на 29 марта были слышны звуки мощных взрывов. О прилётах сообщил украинский телеканал «Общественное».

Тревога

Помимо Хмельницкой области, воздушная тревога объявлена в Киеве и 13 областях Украины, о чём свидетельствует онлайн-карта министерства цифровой трансформации.

Как сообщало ИА Регнум, взрывы прогремели в Киевской области вечером 28 марта на фоне объявленной воздушной тревоги.

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, предупредил ночью 29 марта губернатор региона Вячеслав Гладков.

Президент России Владимир Путин 18 марта заявил, что санитарная зона на нынешних украинских территориях должна быть сложно преодолима для средств поражения. При этом глава государства не стал говорить, «что, как и когда Россия должна присоединять», но допустил создание санитарной зоны на территориях, которые обстреливают киевские боевики.