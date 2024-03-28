Киев, 29 марта, 2024, 00:09 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в Киевской области вечером 28 марта на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Mvd.gov.kg Взрыв

«Сообщают о взрывах в Киевской области — предварительно, работа ПВО», — написала «Страна. ua» в Telegram-канале.

Подробностей издание не приводит.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 131 украинский беспилотник, проинформировал 28 марта официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, по словам офицера, также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, поражены живая сила и военная техника ВСУ в 107 районах.

Российские войска за время проведения специальной военной операции уничтожили свыше 17 тыс. беспилотников ВСУ.