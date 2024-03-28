Санкт-Петербург, 29 марта, 2024, 00:04 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге пять человек, в том числе главу Центра языкового тестирования, задержали по подозрению в махинациях с мигрантами. Об этом 28 марта сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

«По результатам проведённых мероприятий мои коллеги из Центрального аппарата МВД России и Санкт-Петербурга задержали пятерых подозреваемых: руководителя Центра языкового тестирования одного из вузов Санкт-Петербурга и его заместителя, а также работниц сотрудничающей с образовательным учреждением коммерческой фирмы», — написала Волк в Telegram-канале.

По её словам, следствие ходатайствует об избрании для троих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, для остальных подозреваемых — в виде запрета определенных действий.

Ранее сотрудники ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Центрального аппарата МВД России задержали 30 человек. Предполагается, что они причастны к организации криминальной схемы по оформлению мигрантам за взятки сертификатов на знание российского законодательства, истории и русского языка. Нелегальная схема по выдаче сертификатов приносила злоумышленникам порядка 7,5 млн рублей в месяц.

Как сообщало ИА Регнум, в январе суд в Санкт-Петербурге арестовал организатора незаконной миграции. По данным следствия, преступная группа, в состав которой входило пять человек, в том числе двое полицейских, легализовала более девяти тысяч мигрантов. С января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемые осуществили на территории региона массовую фиктивную поставку на миграционный учёт иностранных граждан.

В декабре 2023 года в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело за получение взяток. По данным следствия, сотрудники отделения противодействия незаконной трудовой деятельности получали взятки от сотрудников коммерческих организаций, заинтересованных в избегании административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.