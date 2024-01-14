Санкт-Петербург, 14 января, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу организатора незаконной миграции более чем девяти тысяч человек. Об этом в субботу, 13 января, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Организатору преступной группы, уроженцу Узбекистана 1997 года рождения… сотруднику полиции, уроженцу Азербайджана 1984 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что преступная группа, в состав которой входило пять человек, в том числе двое полицейских, легализовала более девяти тысяч мигрантов. По данным следствия, с января 2020 по декабрь 2023 года обвиняемые организовали на территории региона массовую фиктивную поставку на миграционный учёт иностранных граждан.

Как передавало ИА Регнум, 22 декабря 2023 года в отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело за получение взяток. По данным следствия, сотрудники отделения противодействия незаконной трудовой деятельности получали взятки от сотрудников коммерческих организаций, заинтересованных в избегании административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.