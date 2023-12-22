Москва, 22 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве возбуждено дело за получение взяток, сообщила 22 декабря пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.

Преступление было раскрыто при совместной работе ГСУ СК по Москве и собственной безопасности столичного главка МВД.

«С фигурантами проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — уточнили в СК.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 18 декабря задержали главу управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Отмечается, что, по некоторым данным, он проходит по уголовному делу о вымогательстве. Его подозревают в том, что он требовал от своих подчинённых, чтобы они делились с ним частью средств, полученных в ходе проведения проверок пожарной безопасности.

11 декабря в Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, в том числе трёх чиновников. В пресс-службе подмосковного главка СК уточнили, что двое из задержанных ― консультант отдела при региональном министерстве социального развития и консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья. Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Суд отправил всех фигурантов под домашний арест.