В Москве два сотрудника управления миграции попались на крупных взятках
Москва, 22 декабря, 2023, 18:32 — ИА Регнум. В отношении двух сотрудников управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве возбуждено дело за получение взяток, сообщила 22 декабря пресс-служба столичного СК в своём Telegram-канале.
«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.
По данным следствия, начальник и инспектор отделения противодействия незаконной трудовой деятельности отдела по контролю в сфере миграции получили взятки от сотрудников коммерческих организаций за непринятие в отношении них мер административного воздействия за нарушение миграционного законодательства на строительных объектах.
Преступление было раскрыто при совместной работе ГСУ СК по Москве и собственной безопасности столичного главка МВД.
«С фигурантами проводятся следственные действия, им предъявлено обвинение», — уточнили в СК.
Как передавало ИА Регнум, сотрудники ФСБ 18 декабря задержали главу управления МЧС России по Самарской области Олега Бойко. Отмечается, что, по некоторым данным, он проходит по уголовному делу о вымогательстве. Его подозревают в том, что он требовал от своих подчинённых, чтобы они делились с ним частью средств, полученных в ходе проведения проверок пожарной безопасности.
11 декабря в Московской области по подозрению в коррупции задержали 11 человек, в том числе трёх чиновников. В пресс-службе подмосковного главка СК уточнили, что двое из задержанных ― консультант отдела при региональном министерстве социального развития и консультант отдела при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья. Подозреваемые дали признательные и изобличающие друг друга показания. Суд отправил всех фигурантов под домашний арест.