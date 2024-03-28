Москва, 28 марта, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Вопрос о поездке российского президента Владимира Путина на саммит G20 в Бразилию пока не рассматривался. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Pradeep Gaur / www. globallookpress.com

«Эти вопросы пока не рассматривались», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос агентства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон утверждал, что возможное приглашение Путина на саммит G20-2024 необходимо обсудить с другими участниками «Группы двадцати».

Саммит G20 в Бразилии пройдёт 22 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит президента России Владимира Путина на саммит G20 в 2024 году, несмотря на ордер Международного уголовного суда. Да Силва также выразил надежду, что к моменту открытия саммита в Бразилии конфликт на Украине закончится.

В феврале 2024 года в МИД заявили, что Россия в качестве председателя объединения БРИКС планируют наладить тесное партнёрство с «Группой двадцати» (G20). Такая деятельность поможет укрепить голоса стран Глобального Юга и Глобального Востока в ведущих структурах, уточнили в ведомстве.