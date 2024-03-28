Москва, 28 марта, 2024, 23:35 — ИА Регнум. Telegram после теракта в «Крокус сити холле» заблокировал десятки тысяч аккаунтов пользователей, которые участвовали в призывах к терактам. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

Fabian Sommer / dpa/picture-alliance/TASS

Создатель Telegram также уточнил, что четыре дня назад начали применяться меры для предотвращения сообщений с призывами к терактам. Он отметил, что «участвующие в этом флешмобе» теперь столкнулись «с вечной блокировкой» своих аккаунтов.

Дуров рассказал, что сразу после трагедии в Красногорске русскоязычные пользователи Telegram стали получать сообщения от незнакомых с призывами к терактам.

«В течение часа после получения подобных жалоб команда мессенджера применила ряд технических и организационных мер для того, чтобы предотвращать эту активность», — пояснил Павел Дуров, добавив, что со следующей недели пользователи из России, Украины и Беларуси смогут ограничивать круг отправителей в свои аккаунты.

«Мы также внедряем решения на основе искусственного интеллекта для ещё более эффективной фильтрации подобного спама», — заверил Дуров.

Как сообщало ИА Регнум, в России по требованию Роскомнадзора за последние двое суток заблокировали 11 Telegram-каналов, где анонсировались новые теракты.

28 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские власти не собираются блокировать Telegram, но его основателю Павлу Дурову следует уделить больше внимания тому, кто и для чего им пользуется.

По словам представителя Кремля, террористы стали чаще обмениваться информацией через Telegram. Этот ресурс — уникальный и феноменальный с технологической точки зрения — всё больше становится инструментом в их руках.