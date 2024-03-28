Вашингтон, 28 марта, 2024, 22:22 — ИА Регнум. Не все страны хотят участвовать в саммите по Украине в Швейцарии. Об этом сказал глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

Dirk Waem / Belga News Agency / globallookpress.com Владимир Зеленский

Зеленский считает, что многие лидеры стран отказываются от участия в саммите из-за того, что Россия остаётся по-прежнему их партнёром.

«Ждём, чтобы они дали согласие, но это очень сложно, потому все партнёры должны подтвердить, что они будут. Большинство на нашей стороне, но кто-то до сих пор балансирует в отношениях с Россией, потому что они зарабатывают деньги, потому что у них есть контракты», — признался Зеленский.

Как сообщало ИА Регнум, Швейцария намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее в 2024 году, заявила в январе президент страны Виола Амхерд. При этом она выразила сомнения в эффективности мероприятия, отметив, что нет гарантии на то, что после саммита «будет готовый мирный план».

«Саммит мира», провести который требует Украина, не даст никаких результатов, если на нём не будут присутствовать представители России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев.

Виола Амхерд сказала ранее, что Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня.

Властям Швейцарии нужно пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, пояснил вице-президент по внешней политике депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.

Украинская сторона пригласила председателя КНР Си Цзиньпина на «мирную конференцию» по Украине.