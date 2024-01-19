Тель-Авив, Израиль, 19 января, 2024, 05:49 — ИА Регнум. Глобальный саммит мира, провести который требует Украина, не даст никаких результатов, если на нём не будут присутствовать представители России. Такое мнение высказал директор киевского Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев израильскому телеканалу Iton TV.

Алексей Колчин ИА REGNUM За Россию!

Эксперт считает, что в момент, когда так называемый «глобальный саммит мира» будет иметь реальные очертания, неизбежно встанет вопрос о его результативности.

«Понятно, что без той или иной степени участия России это будет очень трудно», — признал Карасев, напомнив, что встреча в Давосе 14 января по украинской «формуле мира» без России никаких результатов и сдвигов не дала.

Как сказал политолог, в кулуарах говорили о том, что если не будет каких-либо согласований сторон, тогда эти встречи просто превращаются «в дипломатическую пустышку».

Как сообщало ИА Регнум, ряд стран Глобального Юга на встрече в Давосе по так называемой «формуле мира», выдвинутой Киевом, подчеркнул необходимость учитывать озабоченности со стороны России, сообщил журналистам высокопоставленный представитель ЕС после переговоров.

Президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд сообщила, что глава киевского режима Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня.

Властям Швейцарии нужно пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, после приезда в Берн Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-президент по внешней политике депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.