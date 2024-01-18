Берн, 18 января, 2024, 03:54 — ИА Регнум. Властям Швейцарии нужно пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, после приезда в Берн главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-президент по внешней политике, депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель газете 20 Minuten.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«После визита Зеленского разгораются новые дебаты о нейтралитете», — заявил Бюхель и потребовал, чтобы Федеральный совет пригласил Путина.

Только в таком случае, по мнению Рино Бюхеля, Швейцария сможет сохранить свой нейтралитет. С его слов, мирные переговоры в Давосе «абсурдны», пока Россия не сядет за стол переговоров.

Депутат также сказал, что очень возмущён приездом Владимира Зеленского в парламент Швейцарии 16 января. Это означает, что страна фактически принимает сторону одного из участников конфликта, нарушая вековой принцип нейтралитета страны.

Как сообщало ИА Регнум, в Давосе на полях Всемирного экономического форума чиновники и бизнесмены призвали к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине, написала 16 января газета The New York Times.

Так называемая «формула мира» Владимира Зеленского — это запретительные требования для переговоров, заявил 16 января Владимир Путин на совещании с главами муниципалитетов субъектов РФ.

Президент Швейцарской конфедерации Виола Амхерд сообщила, что Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня.

Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на организацию мирной конференции по Украине по просьбе главы киевского режима.