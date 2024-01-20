Берн, 20 января, 2024, 23:10 — ИА Регнум. Швейцария намерена провести «мирную конференцию» по Украине как можно скорее, уже в этом году. Об этом сообщила президент страны Виола Амхерд в интервью газете Schweiz am Wochenende.

(сс) chensiyuan

По словам Амхерд, саммит нужен как можно быстрее. И пройти он должен в 2024 году.

«Россия вряд ли будет в нём участвовать, но мы ищем сейчас контакт», — пояснила президент, добавив, что пока не ясно, на каком уровне пройдёт «мирная конференция».

Также швейцарский лидер выразила сомнения в эффективности мероприятия, отметив, что нет гарантии на то, что после саммита «будет готовый мирный план».

«Если мы сможем использовать конференцию для начала мирного процесса, то мы уже многого добьёмся», — заверила Амхерд.

Как сообщало ИА Регнум, «саммит мира», провести который требует Украина, не даст никаких результатов, если на нём не будут присутствовать представители России, заявил директор киевского Института глобальных стратегий политолог Вадим Карасев.

Виола Амхерд сказала ранее, что глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к властям Швейцарии с просьбой организовать мирную конференцию высокого уровня.

Властям Швейцарии нужно пригласить президента России Владимира Путина, чтобы подтвердить свой нейтралитет в украинском конфликте, после приезда в Берн Владимира Зеленского. Об этом заявил вице-президент по внешней политике депутат Национального совета Швейцарии от Швейцарской народной партии (SVP) Рино Бюхель.