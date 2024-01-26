Киев, 26 января, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Украинская сторона приглашает председателя КНР Си Цзиньпина на «мирную конференцию» по Украине, которая пройдёт в Швейцарии, заявил 26 января Игорь Жовква, замглавы офиса главы киевского режима Владимира Зеленского, в интервью агентству Reuters.

Ju Peng/Global Look Press Си Цзиньпин

«Конечно, мы приглашаем Китай принять участие в саммите, на высшем уровне, на уровне председателя Китайской Народной Республики», — сказал Жовква.

Он заявил, что для Киева участие китайской стороны в саммите очень важно. По словам Жовквы, Киева «ведёт работу» с Пекином и пытается донесли до руководства Китая то, насколько важно его участие в саммите.

Как сообщало ИА Регнум, после того, как Зеленский встретился с швейцарским президентом Виола Амхерд, она 20 января объявила о планах провести «мирную конференцию», на которой будет на международном уровне обсуждаться ситуация на Украине. Она сообщила, что выполняет просьбу Зеленского. При этом Амхерд отметила, что Россия вряд ли согласится участвовать в саммите.

Комментируя эти планы Киеве и Берна, посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил, что швейцарские власти показали своё желание учитывать только позицию Киева при рассмотрении вопроса Украины. По этой причине Россия уже не рассматривает Швейцарию как возможного посредника в урегулировании украинской проблемы.

Российский дипломат напомнил, что Запад согласен продвигать только так называемую «формулу мира» Зеленского. Всё, чего она не подразумевает, в повестку встреч не включают.

В годовщину начала СВО, 24 февраля 2023 года, Китай обнародовал мирный план по Украине из 12 пунктов. Китай предложил урегулировать конфликт на Украине мирным путём. Зеленский раскритиковал предложение Китая, отметив, что в нём не было требований вывести российские войска из зоны СВО.