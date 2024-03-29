Москва, 29 марта, 2024, 11:23 — ИА Регнум. В России с 1 апреля вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Это очень важные изменения, которые помогут исключить большое количество нелегальных водителей. Об этом 28 марта корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль.

Global Look Press/Russian Government/via Globallookpress.com

С 1 апреля для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо будет предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Исключение составляют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие СНИЛС. В случае его отсутствия сотрудники ГИБДД самостоятельно запросят необходимые данные.

«Это действительно актуальное нововведение, которое позволяет сделать заслон огромному количеству нелегалов, тех, кто хочет получить водительские права без соответствующих документов или по поддельным документам. Это абсолютно правильно», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что правоохранительные органы России работают над решением проблем миграции и общественной безопасности. И эти изменения направлены на ужесточение процедуры выдачи водительских удостоверений. Теперь их будут выдавать только тем людям, личность которых будет подтверждена двумя документами.

По мнению эксперта, эта норма в первую очередь касается мигрантов, а во вторую — усиливает ответственность сотрудников, которые занимаются выдачей водительских прав.

На фоне этих нововведений эксперт предложил провести полную ревизию всех водительских удостоверений, выданных на территории Российской Федерации.

Крохмаль подчеркнул, что в России не должно быть частичных мер в сфере сдачи экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Меры должны быть комплексными. Должны быть учтены служба в армии, призыв, наличие документов, гражданства для мигрантов, знание языка, проверка контрольной работы и другие факторы. В этой сфере необходимо объединить все службы для оперативного реагирования в случае отсутствия какого-либо документа.

С 1 апреля ужесточится замена иностранных прав, а после трёх неудачных попыток пересдать экзамен можно будет не ранее чем через полгода.

Новые правила дополняются также основанием для отказа в допуске к экзаменам. Речь идёт об административном наказании за вождение в состоянии опьянения и невыполнение требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. В соответствии с КоАП РФ лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня вступления в силу постановления о его назначении и в течение года после окончания исполнения такого постановления. Таким образом, согласно новым нормам, в течение этого срока такие граждане не смогут сдавать на водительские права и получать их. Также станет больше оснований для приостановления проведения экзаменов, выдачи российского национального и международного водительских удостоверений.

Как передавало ИА Регнум, правительство России предложило расширить перечень данных о российских гражданах в едином федеральном информационном регистре. Авторы идеи предлагают дополнить список сведениями, которые касаются социальных аспектов: данных о родительских правах, опекунах или попечителях и ограничении дееспособности. Кроме того, в документе говорится о необходимости указывать информацию о водительском удостоверении и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства России.

Водительские права, срок действия которых заканчивается в 2024 или 2025 году, автоматически продлят на три года. «Просроченные» удостоверения пролонгируют автоматически. В МВД отметили, что именно на выдачу прав после истечения их срока в целом приходится большая часть выдаваемых удостоверений, поэтому автоматическое продление позволит миллионам водителей продолжать беспрепятственное управление своими авто.