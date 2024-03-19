Москва, 19 марта, 2024, 07:38 — ИА Регнум. Правительство России предложило расширить перечень данных о российских гражданах в едином федеральном информационном регистре, говорится в соответствующем проекте поправок.

Иван Шилов ИА REGNUM Правительство РФ

Авторы идеи предлагают дополнить список сведениями, которые касаются социальных аспектов: данных о родительских правах, опекунах или попечителях и ограничении дееспособности. Кроме того, в документе говорится о необходимости указывать информацию о водительском удостоверении и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства России.

С проектом поправок ознакомилось РБК. Авторы инициативы также призвали добавить в перечень данных об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории России, идентификаторы документов, удостоверяющих личность, и данные о прохождении дактилоскопии.

Помимо этого, предлагается уточнить перечень сведений о гражданах РФ, проживающих за рубежом. В проекте сказано, что информация в регистре может быть изменена по требованию физического лица или его законного представителя. Заявления по этому поводу предполагается создавать на портале «Госуслуги».

Как сообщало ИА Регнум, 1 января 2022 года в России вступил в силу закон о создании регистра сведений о населении. Вести регистр поручили Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ.

Право на использование этих данных получили МВД России, Минобороны, Минобрнауки, ФНС, Росморречфлота, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и другие ведомства.