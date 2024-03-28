Москва, 28 марта, 2024, 07:06 — ИА Регнум. В России с 1 апреля для сдачи экзамена на знание правил дорожного движения и получения водительского удостоверения необходимо будет предъявить страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС). Об этом говорится в постановлении правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исключение составляют сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и члены их семей, сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных при Министерстве иностранных дел РФ, и члены их семей либо лица, не являющиеся гражданами РФ и не имеющие СНИЛС.

Если у заявителя нет этого документа, то сотрудники Госавтоинспекции будут сами запрашивать страховой номер.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России предложило расширить перечень данных о российских гражданах в едином федеральном информационном регистре, говорится в соответствующем проекте поправок.

Авторы идеи предлагают дополнить список сведениями, которые касаются социальных аспектов: данных о родительских правах, опекунах или попечителях и ограничении дееспособности. Кроме того, в документе говорится о необходимости указывать информацию о водительском удостоверении и об установлении факта наличия или отсутствия гражданства России.

Сотрудники ГИБДД могут описать водителю сценарии, напоминающие реальные последствия нарушения ПДД, чтобы создать условия для дачи взятки, пояснил вице-президент «Национального автомобильного союза» Антон Шапарин.