Москва, 1 сентября, 2023, 18:03 — ИА Регнум. Несмотря на дисквалификацию Международной федерации хоккея (IIHF), Континентальная хоккейная лига (КХЛ) допустила к матчам вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом 1 сентября сообщил журналистам президент КХЛ Алексей Морозов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Иван Федотов во время матча

«Команда ЦСКА подала заявку и включила Федотова на матч. КХЛ заявку приняла, Федотов сыграет сегодня», — сказал Морозов.

Он добавил, что КХЛ и ЦСКА не согласны с решением IIHF, которая ущемляет права гражданина России на труд. При этом, по его словам, допуск Федотова к играм не приведёт к нарушению отношений с IIHF.

«Мы живём по законам РФ, не нарушаем норм IIHF, продолжаем трансферную политику», — добавил глава КХЛ.

Как сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович, клуб подал апелляцию в IIHF по делу Федотова.

ЦСКА 1 сентября сыграет в Москве с казанским «Ак Барсом» в матче за Кубок Открытия. Федотов заявлен на игру.

Как сообщало ИА Регнум, Федотов выступал за ЦСКА с 2021 года. По окончании сезона 2021/22 он подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия». Однако летом 2022 года сотрудники военкомата в Санкт-Петербурге задержали хоккеиста по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого спортсмен провёл год на срочной службе.

В июле текущего года КХЛ зарегистрировала контракт Федотова с ЦСКА. Там отметили, что обратились в НХЛ для подтверждения контрактного статуса хоккеиста и на основании полученной информации было решено, что у Федотова нет действующего контракта с клубом НХЛ.

IIHF 14 августа отказала ЦСКА в регистрации контракта с игроком на сезон 2023/24 КХЛ. Голкипер был дисквалифицирован на четыре месяца начиная с 1 сентября, а ЦСКА были запрещены международные трансферы сроком на год.