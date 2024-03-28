Берлин, 28 марта, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Германия передаст Украине 18 тысяч снарядов и две тысячи гранатомётов. Об этом говорится в опубликованном на сайте правительства Германии перечне оружия, переданного Киеву.

Иван Шилов ИА Регнум

Согласно обновлённому списку, Украине предоставлено 18 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, боеприпасы для танков Leopard 2A6, 14 вездеходов, 14 разведывательных дронов Vector, 30 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun, пять систем защиты от беспилотников, 180 систем обнаружения дронов RF 360, более 2 тыс. ручных противотанковых гранатомётов RGW 90 Matador, 70 автоматических станковых гранатометов GMW.

Вместе с тем в списке указаны шесть бронированных машин Wisent 1, два мостоукладчика Biber, девять минных тралов, танковый тягач, инженерный танк, система наблюдения Satcom, 330 приборов ночного видения и три патрульные машины.

Как передавало ИА Регнум, 15 марта канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза будут использовать доходы от замороженных активов России на закупки оружия для Украины. Также глава правительства ФРГ отметил, что европейские страны намерены закупать для Киева на мировых рынках больше оружия.

Вместе с тем газета Politico со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена писала, что дополнительный пакет помощи Украине на 300 млн долларов, который Конгресс США одобрил ранее, был потрачен несколько месяцев назад, когда Белый дом пытался избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования.

Фактически деньги были выделены в ноябре 2023 года, когда Пентагон действовал в соответствии с временной продолжающейся резолюцией, пояснил изданию источник.

По утверждению издания, выделение денег носило в большей мере символический характер: даже если бы их можно было использовать, они бы не изменили патовую ситуацию Украины на фронте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки оружия Вашингтоном Киеву не повлияют на ход специальной военной операции, а лишь сделают украинцам больнее. Также он отметил, что США, являясь прямым участником вооружённого конфликта, провоцируют Украину на продолжение военных действий.

В свою очередь замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что странам Запада стоит понять, что они не укрепят свою безопасность, поставляя вооружения Киеву.