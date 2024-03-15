Берлин, 15 марта, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Страны Европейского союза будут использовать доходы от замороженных активов России на закупки оружия для Украины. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Michael Kappeler/Global Look Press Олаф Шольц

Также глава правительства ФРГ отметил, что европейские страны намерены закупать для Киева на мировых рынках больше оружия.

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Как сообщало ИА Регнум, Запад заблокировали российские активы на сумму 300 млрд долларов весной 2022 года. Там неоднократно заявляли о намерении передать эти деньги Киеву, однако пока так и не приняли такого решения из опасений, что оно приведёт к оттоку активов других стран и падению доллара.

В декабре 2023 западные СМИ сообщали, что министры финансов стран «Группы семи» по предложению США обсуждают способы изъятия замороженных российских активов, однако пока не приняли никаких решений. Отмечалось что инициативу Вашингтона поддержали Великобритания, Канада и Япония.

Ответные меры России на изъятие Еврокомиссией замороженных в ЕС активов Центробанка РФ угрожают банкротством бельгийской площадке Euroclear, сообщило агентству Reuters со ссылкой на источник. Утверждается, что в первую очередь ЦБ может забрать порядка «€33 млрд активов Euroclear» в российской юрисдикции. Предположительно, иски подадут для конфискации активов Euroclear в Дубае и Гонконге. ЕС следует подготовиться к многочисленным искам западных банков, которые также потеряют свои активы в результате санкционных действий. С помощью такого механизма Россия способна полностью опустошить Euroclear, признал еврочиновник.

Всего после начала СВО на Украине Евросоюз и США заморозили финансовые активы России на сумму $300 млрд.