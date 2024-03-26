Вашингтон, 26 марта, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Дополнительный пакет помощи Украине на 300 млн долларов, который Конгресс США одобрил ранее, был потрачен несколько месяцев назад, когда Белый дом пытался избежать шатдауна из-за отсутствия финансирования. Об этом написала газета Politico со ссылкой на чиновника из администрации президента Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

Фактически деньги были выделены в ноябре 2023 года, когда Пентагон действовал в соответствии с временной продолжающейся резолюцией, пояснил изданию источник.

«Деньги входили в пакет правительственного бюджета на 1,2 трлн долларов, подписанный Байденом 23 марта. Средства сейчас недоступны для использования», — цитирует чиновника газета.

По утверждению издания, выделение денег носило в большей мере символический характер: даже если бы их можно было использовать, они бы не изменили патовую ситуацию Украины на фронте.

Как сообщало ИА Регнум, Конгресс США утвердил бюджет в размере 1,2 трлн долларов, тем самым избежав частичной приостановки работки федерального правительства — шатдауна.

За соответствующий законопроект проголосовали 74 сенатора, против — 24. До этого документ одобрила палата представителей.

1 марта Байден подписал временный законопроект о продлении финансирования работы правительства. Он предусматривает продление финансирования части федеральных ведомств сроком до 8 марта, других — до 22 марта.

Палата представителей США 29 февраля одобрила законопроект о краткосрочном финансировании во избежание шатдауна. Документ поддержали 320 членов нижней палаты Конгресса, 99 человек проголосовали против. Действующие временные лимиты финансирования федерального правительства истекали 1 и 8 марта.