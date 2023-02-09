Москва, 9 февраля, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Странам Запада стоит понять, что они не укрепят свою безопасность, поставляя вооружения Киеву. Об этом 9 февраля на пресс-конференции сказал замглавы МИД России Сергей Рябков.

(сс) SSgt Steve Faulisi. U.S. Air Force F-16C

Он ответил на вопрос, могут ли недружественные РФ страны поставить на Украину истребители.

«От них можно ожидать всего что угодно, но они тоже должны просчитывать риски. От того, что они творят, их безопасность не укрепится никоим образом», — сказал Рябков.

Напомним, вопрос поставки Киеву истребителей очередной раз поднял 8 февраля украинский президент Владимир Зеленский во время выступления в парламенте Великобритании. Он даже заранее поблагодарил Лондон. В офисе британского премьер-министра по этому поводу заявили, что изучают данный вопрос, решая, какие самолёты возможно отправить на Украину.