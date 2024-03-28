Париж, 28 марта, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит подумать над ответом России, если Париж всё же отправит войска на Украину. Об этом заявил бывший руководитель главного военного штаба Европейского союза Жан-Поль Перрюш в эфире телеканала LCI.

Aloisio Mauricio/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон

Перрюш предположил, что Вооружённые силы России могут открыть огонь по французским солдатам. Сценарий Макрона не предполагает решения задач на передовой и вряд ли сработает, отметил военный.

Также он добавил, что вмешиваться в конфликт с ограниченным контингентом, силами одной страны, не беря в расчет возможные последствия, будет очень рискованно.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон 27 февраля заявил, что европейские лидеры во время саммита в Париже обсуждали вопрос вероятной отправки войск на Украину. Он добавил, что на конференции не смогли договориться по этому вопросу, но не исключил, что в будущем войска стран Европы войдут на украинскую территорию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае отправки военнослужащих стран НАТО на Украину будет неизбежен конфликт России и альянса. Он призвал Запад задуматься, соответствует ли это его интересам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова Макрона о возможной отправке на Украину войск из западных стран вызвали шок в странах Североатлантического альянса.

Руководители ряда стран ЕС и генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщили, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

В свою очередь министр обороны Германии Борис Писториус указал на то, что предложение Макрона на саммите никто не поддержал.