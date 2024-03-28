Москва, 28 марта, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Банк России включил «Тинькофф банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА). Соответствующее сообщение было опубликовано 28 марта на сайте ЦБ.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Банк России 28 марта 2024 года принял решение о согласовании правил информационной системы АО «Тинькофф банк» по выпуску цифровых финансовых активов и включении АО «Тинькофф банк» в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов», — сказано в сообщении.

Представитель «Тинькофф банка» в разговоре с ТАСС отметил, что банк планирует провести ряд экспериментов с ЦФА. Российский рынок ЦФА только начинает формироваться, но при развитии нормативной базы есть большой потенциал для разработки новых решений, отметил представитель банка.

Ранее ЦБ включил в реестр операторов информационных систем по выпуску ЦФА ещё 10 организаций, включая «Сбер» и «Альфа-банк», а также блокчейн-платформу «Атомайз», «Лайтхаус», ООО «Системы распределенного реестра», «Токены», «Еврофинанс Моснарбанк», СПб-биржу, «Блокчейн хаб» и НКО АО «НРД».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон об использовании в международных расчётах ЦФА, утилитарных цифровых прав, а также цифровых прав, включающих одновременно оба эти инструмента.

В рамках второго чтения в Госдуме законопроект был дополнен поправками, предусматривающими возможность трансграничных расчётов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА. Банк России получил полномочия по установлению условий совершения отдельных валютных операций с такими активами и установлению запрета на их совершение.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в работе мобильного банка «Тинькофф» произошёл сбой. Пользователи столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод. Также сбой в работе банковского приложения фиксировался и в июне 2023 года.

В марте 2024 года представители ряда российских банков заявили, что спишут задолженности по кредитам для пострадавших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», а также членам их семей. В число таких банков вошли «Газпромбанк», «Совкомбанк», «Хоум Кредит Банк», «Альфа-Банк», МКБ, ДОМ.РФ, ВТБ, «Русский стандарт», «Уралсиб», «Тинькофф» и «Сбер».