Москва, 11 сентября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. В работе мобильного банка «Тинькофф» произошёл сбой, пользователи столкнулись с трудностями при попытке совершить перевод.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Операция невозможна. Повторите попытку позже», — говорится во всплывающем окне при попытке совершить перевод. Кроме того, при входе в мобильный банк на главном экране всплывает уведомление «Переводы и платежи могут не работать. Исправляем».

Что именно стало причиной неполадок, неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, в конце августа от пользователей поступили жалобы на сбой в работе популярного магазина приложений для устройств на iOS. В частности, на главной странице маркетплейса при попытке войти появлялось сообщение: «Сбой подключения к App Store. Повторить».

Также в августе стало известно о двухчасовом сбое в работе мессенджера Telegram. Сервис DownDetector зафиксировал более пяти сотен обращений с жалобами. Более половины обратившихся сообщили, что мессенджер не запускался, а также не мог подключиться к Сети.