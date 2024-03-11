Москва, 11 марта, 2024, 16:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон об использовании в международных расчётах цифровых финансовых активов (ЦФА), утилитарных цифровых прав, а также цифровых прав, включающих одновременно оба эти инструмента. Кроме того, документ устанавливает тестирование клиентов финансовых платформ при покупке ценных бумаг.

РИА Новости/Владимир Трефилов

Первоначальная его редакция касалась совершенствования функционирования финансовых платформ. В рамках второго чтения в Государственной думе документ был дополнен поправками в законодательство, предусматривающими возможность трансграничных расчётов с использованием таких цифровых финансовых инструментов, за исключением иностранных ЦФА.

Как сообщало ИА Регнум, закон об использовании цифровых финансовых активов в международных расчётах был принят Госдумой в феврале 2024 года и утверждён Советом Федерации в марте 2024 года.

Закон устанавливает возможность проведения внешнеторговых сделок с использованием цифровых активов в качестве средства платежа. Банк России получил полномочия по установлению условий совершения отдельных валютных операций с такими активами и установлению запрета на их совершение.