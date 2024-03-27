Москва, 27 марта, 2024, 05:55 — ИА Регнум. Подразделения группировки российских войск «Восток» пресекли попытки ВСУ усилить передовые позиции и провести ротации своего контингента в районах Водяново, Константиновки, Никольского, Сладкого и Старомайорского на южнодонецком направлении фронта. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он уточнил, что в районах Урожайного, Макаровки, Новоукраинки и Старомайорского российские авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы поразили опорные пункты и места скопления живой силы и техники 58-й механизированной бригады, 102-й, 105-й, 108-й и 128-й бригад территориальной обороны противника.

ВСУ за сутки потеряли до 105 военнослужащих, САУ «Гвоздика», две британские буксируемые гаубицы FH-70, пять автомобилей и два беспилотника.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта в Минобороны подтвердили нанесение группового удара по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников. Цели удара достигнуты, все назначенные объекты были поражены, заявили в российском оборонном ведомстве.

В ночь с 26 на 27 марта на Украине произошёл взрыв в Сумской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Также об опасности с воздуха предупреждали жителей Харьковской области. Другие подробности инцидента не приводились.

По информации представителей харьковского пророссийского подполья, ночью 26 марта были поражены общежития Харьковского национального университета внутренних дел, известного как школа МВД «Бандурки». Там базируется штурмовая бригада «Лють» Национальной полиции Украины, уточнил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.