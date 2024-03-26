Москва, 26 марта, 2024, 13:40 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за последние сутки потеряли на южнодонецком направлении 105 военнослужащих, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Он рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Потери противника составили до 105 военнослужащих, пять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сказал Конашенков.

Как передавало ИА Регнум, двумя днями ранее, 24 марта, Минобороны РФ сообщило, что на южнодонецком направлении российские военные улучшили тактическое положение и нанесли огневое поражение формированиям 31-й бригады нацгвардии Украины в районе населённого пункта Урожайное (ДНР).

23 марта российские военные в ходе спецоперации освободили от украинской армии село Красное в ДНР. Официальный представитель Минобороны России уточнял, что ВС РФ нанесли удары по ВСУ в районе Красногоровки, посёлка Курдюмовка, сёл Клещеевка, Парасковиевка и Максимильяновка.