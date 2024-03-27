Москва, 27 марта, 2024, 13:53 — ИА Регнум. Российские подразделения заняли более выгодные рубежи на донецком направлении, противник за сутки потерял до 220 бойцов. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил на брифинге.

Bulkin Sergey/Global Look Press

По данным ведомства, подразделения Южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике 3-й штурмовой, 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й механизированных, 46-й и 81-й аэромобильных бригад ВСУ, бои шли у сёл Зализнянское, Богдановка, Клещеевка и Андреевка, города Часов Яр в ДНР.

«ВСУ потеряли до 220 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты и три автомобиля», — уточнил Конашенков.

Кроме того, российские военные поразили САУ М109 Paladin и гаубицу М198 американского производства, немецкую САУ PzH 2000, САУ «Гвоздика», гаубицу Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Анклав-Н», а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что восточная окраина города Часов Яр в ДНР перешла под огневой контроль российской армии. Он отметил, что в прямой видимости ВС РФ оказалась часть позиций противника, украинскому командованию стало труднее снабжать передовые позиции и вести боевые действия.