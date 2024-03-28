Москва, 28 марта, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Россия будет добиваться наказания всех, кто стоит за преступлениями киевского режима. Об этом 28 марта заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Комментируя доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека, Песков отметил, что все военные преступления киевского режима тщательно документируются. По его словам, содержащиеся в докладе данные не являются новостью для российской стороны.

«Мы хорошо знали об этих преступлениях. И, конечно же, мы будем добиваться того, чтобы те, кто стоит за этими преступлениями, понесли должное наказание», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, в докладе Управления верховного комиссара ООН говорится, что российские военнопленные на Украине подвергались пыткам с декабря 2023 года по февраль текущего года. Отмечается, что сотрудники управления общались с 44 российскими пленными.

Так, восемь человек рассказали, что их удерживали в подвалах домов в Харьковской области, некоторые из них провели там несколько дней, другие — до полутора месяцев. 13 военнопленных говорили, что при допросах их избивали деревянными палками, а также пытали током. Кроме того, украинцы инсценировали казни, а в двух случаях угрожали сексуальным насилием. Кроме того, были задокументированы казни по меньшей мере 25 российских военнослужащих в 2022–2023 годах.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что в освобождённой от ВСУ Авдеевке, по предварительным данным, существовали тайные пыточные и захоронения. По его словам, киевский режим также держал жителей города в заключении по политическим мотивам.